V zcela průhledných šatech ukázala nohy i zadek. Nejkrásnější Češka se odvázala na párty milionářů ve Varech

Vítězka Miss Czech Republic Krystyna Pyszková zvolila ve Varech odvážný model. Super.cz

"Dnešní přípravy byly velmi rychlé. Ještě ráno jsem byla v Třinci, kamarádka měla svatbu. Šaty jsou od Michaela Knota, cítím se v nich moc hezky," řekla Super.cz Krystyna na UniCredit párty, které se přezdívá párty milionářů.

Modelka také prozradila, co říká její partner na to, když bez něj vyráží do společnosti v takto odvážných šatech. "Vztah je o důvěře, nedělá nám to problém," dodala s úsměvem Pyszková, která má s partnerem vztah na dálku, randí totiž s cizincem.

"Můj partner cestuje stejně jako já, najdeme vždy cestu a setkáme se kdekoli ve světě. Mám ráda Česko, neplánuji stěhování. Je pro mě důležité mít základnu v Praze a do zahraničí cestuji za prací nebo když něco naplánujem. Vždy se ale ráda vracím, mám tu rodinu, přátele. ■