Gabriela Partyšová se po jedenácti letech sešla na festivalu s exmanželem Koktou a jeho ženou Ornellou: A její reakce?

Gabriela Partyšová by se klidně vdávala potřetí. Ve Varech je i její exmanžel Pepa Kokta. Super.cz

Je to už 11 let, kdy byla moderátorka Gabriela Partyšová (45) na karlovarském filmovém festivalu se svým prvním manželem Josefem Koktou (66). Tehdy už začínal románek s jeho budoucí ženou Ornellou (30). A nyní se na festivalu sešli všichni tři.

Gábina tady měla pracovní povinnosti, mimo jiné moderovala módní přehlídku Zuzany Lešák Černé. "Ale nenechám si ujít ani golf a nějaké večírky," doplnila. Protože se předváděly i svatební šaty, dostali jsme se v rozhovoru i na téma svatby.

"Neměla bych problém vdát se potřetí. Svatby jsou krásné. Nejhorší jsou pak ty rozchody a rozvody," svěřila Super.cz Gábina, že by po dvou nevydařených manželstvích klidně řekla potřetí ano svému aktuálnímu partnerovi, podnikateli Igoru Faitovi.

Nemohli jsme se nezeptat, co říká na to, že se na festivalu aktuálně pohybuje i její první manžel se svojí současnou ženou. "Nemám tam vůbec žádnou emoci ani se k tomu nechci vyjadřovat. Pro mě je to dávno uzavřená kapitola a já žiju jiný život. Už je to opravdu hodně dávno a já už jsem vše odpustila," dodala pro Super.cz Gábina, která se pochlubila i krásným úlovkem, společným snímkem s hvězdným Russellem Crowem. ■