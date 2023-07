Žhavější klip tady dlouho nebyl: Vojta Drahokoupil se sexy polonahou kolegyní nehrál poprvé

Vojtěch Drahokoupil Foto: se souhlasem V. Drahokoupila

Zpěvák Vojta Drahokoupil (27) má poslední dobou velmi nabitý diář. Hraje v divadle, zkouší další muzikálovou roli, koncertuje a skládá písně k nově připravované desce. Z ní právě v těchto dnech vypouští do světa první singl Ležíš na mně, k němuž vznikl i klip.

„Natáčení probíhalo v přírodě na Sázavě. Tentokrát jsem si řekl, že klip k songu Ležíš na mně natočím přesně podle svých představ. Napsal jsem scénář, vybral lokaci, s Jirkou Vidasovem jsme dali dohromady nejlepší muzikanty a začal jsem přemýšlet nad tím, která mladá herečka by mi mohla hrát partnerku,“ prozradil Vojta Drahokoupil, který se před kamerou pustil do pořádně odvážných scén.

S kolegyní z Divadla Broadway si tak na place střihnul nejen postelové scény, ale i natáčení milostných hrátek v řece Sázavě. „Pro natáčení videoklipu jsem si vybral tu nejvíc sexy mladou herečku, která je teď na trhu – Dessi Veverkovou. Hrajeme spolu pár v muzikálu Láska nebeská a s postavou mojí milenky se popasovala opravdu neskutečně. Ten klip je o mejdánku dvou lidí v přírodě, opravdu se vším, co k tomu podle mě patří. Ale byli jsme při natáčení profíci a ustáli jsme to,“ svěřil se Super.cz Vojta.

Práci na nadcházející měsíce už má zpěvák detailně naplánovanou. „Album vyjde v září. Do té doby ještě pustím do světa dva klipy, z toho jeden bude megaduet. Začnu zkoušet muzikál Troja v Divadle Broadway, čekají mě koncerty. Je toho fakt hodně, bude to jízda, na kterou se ale moc těším,“ dodává oblíbený zpěvák. ■