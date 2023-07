Taťána Kuchařová vytasila své největší zbraně. Modelka provokovala v červených bikinách

Taťána Kuchařová Foto: se souhlasem T. Kuchařové/Super.cz

Miss World 2006 Taťána Kuchařová (35) si umí užívat život plnými doušky. Za velké pracovní nasazení a mediální humbuk ohledně jejího církevního rozvodu s Ondřejem Brzobohatým, si kráska nyní dopřává dny volna. Nejdříve si vyjela do svého rodného kraje a nyní se sluní v Řecku.

„Než naskočím zase do práce, tak jsem na pár dní frnkla. Čeká mě focení kampaně mojí fashion kolekce v Německu a další produkce pro další klienty v Česku, tak musím dát trochu bacha, abych nevypadala jako negative - už jsem úplně černá. Bylo to vlastně last minute rozhodnutí a ty bývají nejlepší,“ svěřila Táňa se smíchem Super.cz.

"Regeneruju duši i tělo a cestuju po celém tomhle kouzelném ostrově. Obrovsky doporučuju. Lefkada je vážně překrásný ostrov, mnoho jsem o něm slyšela a jsem opravdu nadšená," dodává.

A jak modelka pracuje na své postavě? „Dala jsem se víc na kolo, a také plavu, tím si čistím hlavu,“ doplnila během rozhovoru Taťána Kuchařová. ■