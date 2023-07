Vypadá jako vychrtlé pečené kuře. Lidé se pustili do modelky Izabel Goulart, komentují i údajné implantáty v hýždích

Izabel Goulart během dovolené na Ibize Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Modelka Izabel Goulart (38) až donedávna platila za reklamu na dokonalé křivky. Teď se ale mnoha lidem zdá, že už to se cvičením a sluněním přehání a místo touhy po dokonalosti by se podle nich měla pořádně najíst.

Brazilská modelka Izabel Goulart byla dříve známá i jako andílek firmy prodávající spodní prádlo. A i když už za chvíli překročí čtyřicítku, snaží se své tělo udržet v dokonalé kondici. Na Instagramu s fanoušky často sdílí fotky a videa ze cvičení a provází je motivačními prohlášeními. „Izino tělo 2023. Soustředění, obětavost, motivace. Pojďme na to!“ napsala například k videu, na kterém provádí jógové praktiky.

A zatímco až donedávna bylo její tělo skutečným symbolem dokonalosti, poslední fotky jsou pro spoustu lidí spíše nemilým překvapením. Izabel si s kamarádkou vyjela na dovolenou na Ibizu a fotografové ji zvěčnili v miniaturních červených bikinách, které odhalily její svalnatou postavu. „Hrozné. Vypadá jako můj strýc Rodney po dovolené ve Španělsku. Kůže jí doslova visí na kostech,“ napsal jeden ze čtenářů magazínu Daily Mail, ve kterém se objevily modelčiny fotky. „Vypadá příšerně, jako kostlivec. Přesto tahle takzvaná influencerka neustále zveřejňuje příspěvky na sociální síti, jako by měla dokonalé tělo. Je mi proti srsti, že si pak náctiletí myslí, že právě na tohle se mají zaměřit,“ píše další čtenář. „Jediné, co mě napadá, je vychrtlé, částečně pečené kuře,“ vyjadřuje se další.

Lidé se ale všímají i údajných modelčiných implantátů. „Dříve jsem si myslel, že její zadní část je skutečná, ale teď jasně vidím podivnou linii způsobenou hýžďovými implantáty,“ spekuluje čtenář. „Hýžďové implantáty jsou vidět ze strany, když chodí,“ přidává se jiný. Další lidé modelce radí, aby už se přestala slunit nebo se pořádně najedla. Sama Izabel je ovšem na své tělo velmi pyšná a nedá se očekávat, že by ji názory lidí mohly ovlivnit v její honbě za dokonalostí. A důležité pro ni je určitě i to, že se její tělo líbí snoubenci Kevinu Trappovi, který si jako fotbalista také dává hodně do těla. ■