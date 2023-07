Roste jako z vody: Veronika Kašáková se pochlubila roztomilým synem a popsala, jak bojují s jeho nemocí

Veronika Kašáková Foto: Blue Deer agency

Jsou to dva roky, co se Veronika Kašáková (33) stala maminkou. Příchod syna Matyáše na svět pro ni byl jedním z nejkrásnějších okamžiků v životě. Krátce nato modelka zjistila, že syn trpí metabolickým onemocněním. Po dvou letech už si modelka troufne s rodinou cestovat a zvláštní stravu pro syna zvládá řešit i mimo domov.

„Už si to sedá, to se musí. Každopádně s tím, jak roste, se mění potřeby a oslavujeme každou normálnost. Je to ve vlnách, jednu chvíli je to těžší a pak je to zase lepší. Jsme rodiče, kteří se soustředí víc na ty radosti než starosti,“ svěřila se modelka, která s manželem a roztomilým synem vyrazila na víkendový pobyt do Pece pod Sněžkou.

V horách, kam vyráží často, si užili nejen zahájení letní sezóny, ale i gurmánský zážitek. „My s ohledem na Matyáška nevyhledáváme úplně restaurace, že by bylo u nás hlavním cílem cesty jídlo, ale máme ho velmi rádi, když jsme na akci a na eventu, tak si určitě rádi pochutnáme,“ svěřila se modelka, která je ráda, že chlapeček, který trpí fenylketonurií, může jezdit s nimi.

„Je to pro mě pořád velmi osobní a určitým způsobem si to stále zpracovávám, možná to ani nechci víc prezentovat tím, že odpovím, ale musím si pár let odžít, abych mohla adekvátně třeba i poradit. Pro nás je důležité, že funguje, prospívá, jsme stále pod kontrolou lékařů, snažíme se, aby měl plnohodnotné dětství a život, to je pro nás priorita,“ svěřila se Veronika Kašáková, která je stále na mateřské, vedle toho stíhá pracovat i pro svou nadaci, se kterou chystá novinky.

„Připravujeme velký charitativní kalendář na příští rok. Zatím nebudu prozrazovat víc, je to pro nás po sedmi letech tvoření, kde bych chtěla prostřednictvím fotografií ukázat naši tvorbu,“ dodala Veronika Kašáková. ■