Změnou image vyrazila fanouškům dech. Zpěvačka Elis Mraz je nyní sexy tmavovláska

Elis Mraz Foto: se souhlasem E.Mraz

„Nějak jsem cítila, že se chci na určitý čas vrátit ke své přirozené barvě. Tu jsem měla na hlavě naposledy tak před deseti lety. Je to poprvé, co mi vlasy pasují k obočí. Ještě si na to zvykám,“ svěřila se talentovaná zpěvačka Super.cz.

Změna barvy vlasů také souvisí s tím, že fanoušci Elis se v příštích měsících mohou těšit na nové písně. „Na podzim připravuji novou autorskou hudbu. Jsou to zatím nejvíc upřímné skladby, které jsem kdy napsala. Možná i proto jsem chytla chuť se vrátit zase trochu zpátky v čase a připomenout si, kdo jsem pod všemi těmi barvami, které si na hlavu poslední roky dávám,“ dodala charismatická Elis Mraz. ■