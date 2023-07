Tomáš Klus vyslovil přání zahrát si prince: O půl roku později už na hradě Bítov natáčel pohádku

Tomáš Klus jako princ v pohádce Tajemství staré bambitky Foto: Česká televize

Divácky úspěšná pohádka Tajemství staré bambitky (i její pokračování z roku 2022) se natáčela v prostorách hradu Bítov, v okrese Znojmo. Připomenout si nádherné exteriéry i interiéry z pohádky si můžete i během léta – vydejte se na Bítov za doprovodu podcastu Výlety za klasikou. Poslechnout si v něm můžete nejen zajímavosti o hradu jako takovém, ale také si zazpívat nádherné písně.

Mezi ty nejznámější patří bezpochyby Zamilovaný princ v podání Tomáše Kluse. Právě on byl do role prince v úzkém předvýběru, filmoví tvůrci měli ale v hledáčku i jiné kandidáty. „Měl jsem přání si zahrát pohádkového prince. A tak jsem toto přání v pořadu Všechnoparty bezostyšně vyslovil. Prostě jsem si o tu roli řekl a tím se to zpečetilo. No a léto už jsem trávil na natáčení,“ uvádí Klus ve vzpomínkách na to, jak filmovou roli získal. Na Bítově pak prožil se štábem krásné letní prázdniny, během kterých se romantická pohádka natáčela.

Ostatně, jak se dozvíte i v podcastu Výlety za klasikou, právě Bítov patří k těm nejstarším a nejromantičtějším hradům na našem území. Je výjimečný svojí polohou, protože stojí na ostrohu, který ze tří stran obtéká řeka Želetavka.

První písemné zmínky o hradu pocházejí z počátku 11. století. Dnes je Bítov proslulý největší sbírkou vycpaných psů v Evropě a na malé i velké návštěvníky na Bítově čeká kromě prohlídky hradu také ZOO barona Haase. Další tipy na výlety po stopách českých pohádek najdete v podcastu Výlety za klasikou. ■