Nabourané auto Libora Boučka musela řešit policie. Viník od nehody ujel, prozradila kráska Buranská

Kráska Buranská promluvila o nehodě. Auto vypůjčené od manželky Libora Boučka někdo nabořil. Super.cz

Modelka Nikola Buranská (31) před odjezdem do Varů řešila nehodu s autem, které měla půjčené od Libora Boučka (42) a jeho manželky Gabriely. Do Varů nakonec odjela taxikem. Nyní prozradila, co se přesně stalo.

"Pro mě to bylo nepříjemné, byl to šok. Měla jsem zaparkované auto podélně u chodníku a najela mi do něj dodávka. Bohužel ujela," řekla Super.cz Buranská s tím, že tak musela celou věc řešit na policii.

"Horší to bylo proto, že auto bylo půjčené. Bylo to auto manželky Libora Gabči. Byly jsme domluvené, že mi auto půjčí do Varů. Bohužel se to stalo, než jsem vyjela. Na zahájení Varů jsem z toho byla ještě celá rozhozená," upřesnila na přehlídce Beaty Rajské Buranská.

Do Varů se přijela nejen bavit, má tu také práci. "Přijela jsem na opening, měla jsem i přehlídku," vysvětlila Buranská, která se v září stěhuje do Dubaje, kde ji čeká nová pracovní příležitost.

"Jsou obavy a jsou na místě, bude to pro mě změna. Já mám ale ráda nové výzvy, vždycky se můžu vrátit zpátky," dodala. ■