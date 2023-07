První slova o rozchodu: Holena ze Tří bratrů promluvila o konci vztahu

Alena Doláková je čerstvě single. Super.cz

Herečka Alena Doláková (33) dorazila do Karlových Varů bez partnera. Jak Super.cz informoval, s Mírou Helzlem se rozešli. Do Varů dorazili oba, ale každý zvlášť. Nyní se k rozchodu Alena vyjádřila.

"Letos tady budu točit film se Šimonem Holým, který se jmenuje Hello, Welcome, je to o třech herečkách, které jedou na filmový festival. Takže jsem v takovém módu soustředění na práci, protože když pracuju, tak jsem šťastná," řekla Super.cz ke svému momentálnímu rozpoložení Alena.

"Buď se můžu zhroutit, nebo tvrdit, že jsem v pohodě, a oboje bude pravda. Jde to ve vlnách, ale je to život," krčí rameny herečka.

Léto bude po letech trávit bez partnera. "Nebyli jsme plánovací typy, takže jsme neměli nic naplánované. Já chci natočit ještě jeden film a pak snad odjedu někam do Itálie se najíst. Jsem spontánní člověk, žiju v momentu," uzavřela Doláková na Moët párty v rámci filmového festivalu v Karlových Varech. ■