Veronika Kašáková v růžových šatech bez podprsenky: Promluvila o spolupráci s Alenou Šeredovou i nemoci syna

Modelka Veronika Kašáková (33) si přijela do Varů užít charitativní přípitek s přáteli. " Využila jsem pozvání, kdy jsem měla možnost udělat ze sebe zase trošku dámu ," usmívala se Veronika, které to seklo v růžových šatech Aname s hlubokým dekoltem, pod které se nedala vzít podprsenka. K trapasu jako loni, kdy jí ňadro vypadlo, ale naštěstí nedošlo.

Veronika před příjezdem na festival pro svoji nadaci, která se stará o děti odcházející z dětských domovů, fotila kalendář, do něhož dostala spoustu známých žen včetně Aleny Šeredové (45), která na focení přijela z Itálie týden po své svatbě. "Byl to nával emocí, když opravdu přiletěla, večer jsem se z toho rozplakala. Já jí prostě jen napsala, zda by nechtěla kalendář fotit, jen jsme ladily termín, protože v ten původní se zrovna vdávala," vyprávěla nám Kašáková.

Povídali jsme si o tom, jak zvládá metabolické onemocnění svého malého syna, který trpí fenylketonurií, takže musí mít velmi speciální stravu. "Jednu dobu už jsem si myslela, že to zvládáme dobře, ale jde to ve vlnách, Bylo období, kdy nechtěl jíst, což při tom našem omezení není jednoduché. Skáčeme nahoru a dolů, ale pořád je to víc radosti. Je to úžasný chlapeček," svěřila Super.cz Veronika, která komunikuje i s dalšími maminkami, jejichž děti trpí stejnou nemocí.

I s těmito omezeními se ale snaží žít normální život a například s Matyášem cestovat. "Nechceme žít ve strachu a omezeních a překážky se snažíme zdolávat. Za týden zrovna budeme balit kufry, které tedy budou plné speciální stravy, a poletíme na Maledivy. Ale ne do luxusního resortu, ale na lokální ostrovy. Musíme myslet na to, že jídlo pro Matyáška jinde neseženeme," uzavřela. ■