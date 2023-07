A.N.D.U.L.A ve Varech: Jakmile se pohnula, vykouklo jí celé ňadro. Prozradila i pikantní podrobnosti ze soukromí

Aneta Chovanová alias A.N.D.U.L.A Super.cz

"Mělo to jen elegantně vykukovat, ale jakmile se pohnu, vyleze mi celé ňadro a vypadám jako nějaká coura. Ale na to už jsou u mě lidi zvyklí," smála se Aneta, která si nechala odrůst blond a je teď brunetka. "To je moje barva. Říkám, že jsem teď taková přírodní žena. Teď už jen přestat si holit podpaží," dodala a v našem videu se rozpovídala i o depilaci dalších intimních partií.

"Přijela jsem jen na den, naskytla se mi tady pracovní příležitost. Jen to tady obšťastním a pojedu domů," smála se Aneta, která loni ve Varech představila nového přítele, kterého už ale vyměnila za novější model.

"Půl roku se snažil o moji přízeň, čtyři měsíce jsem ho nechtěla, ale měl v sobě něco, co mě zajímalo. Dva měsíce mě už zajímá velmi a od včerejška jsem oficiálně zadaná," prozradila Super.cz. ■