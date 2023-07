Luxusní dary a party u bazénu: Karlos Vémola slavil narozeniny, ve Vémolandu to žilo!

Karlos Vémola slavil narozeniny. Foto: Super.cz/Herminapress

Karlos Vémola oslavil 38. narozeniny ve velkém stylu. Do svého Vémolandu sezval desítky přátel a uspořádal party.

Konala se v celém domě, kde měl Karlos vyhrazený prostor pro dary, mezi nimiž byly k vidění i tašky z luxusních butiků, i na zahradě u bazénu.

Zápasník MMA se hostům chlubil svými zvířaty, uvnitř má papouška, krokodýla nebo žraloka, venku pak lvy. Nedaleko klecí přitom vyhrávala živá hudba... Mezi gratulanty byli například manžel Hany Mašlíkové, trenér André Reinders, nebo pořadatel Clash of the Stars Tomáš Linh Le Sy.

Samozřejmě nechyběla Karlosova manželka Lela a děti, dcera Lili a syn Rocko. Gratulantům, kteří Karlosovi popřáli na sociální síti, bijec na dálku poděkoval: „Díky všem za přání k narozeninám! Nestíhám odepisovat, ale moc děkuji a vážím si toho.“

V poslední době byl Vémola stíhán za údajné neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy, za což by mu hrozily až tři roky vězení. Vinu odmítal, stíhání bylo dle jeho slov podmíněně zastaveno.

„Já jsem všechny papíry předložil, povolení k chovu jsem dokonce zveřejnil na svém instagramovém účtu. Vše mám v pořádku. To, že to policie dál vyšetřuje, je asi úplně normální a je absurdní, že by mi hrozilo nějaké vězení,“ řekl Super.cz ke kauze. ■