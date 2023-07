Na červeném koberci ji často nevidíme, ale když už, stojí to za to: Manželka Libora Boučka oslnila Vary

Libor Bouček s manželkou Gabrielou Super.cz

Gabriela Boučková zvolila nádherné stříbrné šaty a ukázala, v jak skvělé formě je. Maminka dvouletého syna Alberta zvolila model s odhaleným dekoltem až k pupíku. "Šaty jsou Anamé a make-up i účes jsem si dělala sama. Jestli se mi to nepovedlo, tak se omlouvám," řekla Super.cz Gabriela. Její manžel na to okamžitě zareagoval.

"Byl jsem u toho. Mám za sebou moderování několika mistrovství české republiky v make-upu. Dohlížel jsem, prošel jsem kurzem. Tohle by obstálo. Minimálně stříbrná medaile by za to byla," okomentoval to vtipně Bouček.

Co dalšího jeden z nejvtipnějších českých moderátorů prozradil, se dozvíte v našem videu. ■