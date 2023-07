Je to ještě black tie? Na zahájení filmového festivalu dorazila Jana Plodková jen v pidi topu a v sukni

Jana Plodková Super.cz

"Zuzka to tak přesně ušila, že nikde nic nevylézá, je to strašně pohodlný model," řekla Super.cz Plodková, která do Varů přijela především kvůli pracovním povinnostem. "Představujeme tady dva projekty, pokračování Osady a nový český film Němá tajemství," upřesnila.

Léto si chce dát volnější, od září začíná opět zkoušet v divadle. "Mám do půlky července práci, pak už volno. Přes léto si měsíc a půl dám volno a od září začne zase sezóna," dodala Plodková. ■