Loni ve Varech Petra Nesvačilová skrývala těhotenství: Dodnes nevím, kdo to prozradil, svěřila

Petra Nesvačilová a Hana Vagnerová dorazily do Karlových Varů bez partnerů. Super.cz

Loni herečka Petra Nesvačilová (37) na karlovarském filmovém festivalu neúspěšně tajila, že je v pokročilém stadiu těhotenství. "Dodnes nevím, kdo to tenkrát vyzradil," svěřila se Super.cz na červeném koberci zahajovacího ceremoniálu, kam se opět navzájem doprovodily s kamarádkou Hanou Vagnerovou (40).

"Letos už jsem tady jako maminka a jen na skok, protože tady mám nějaké pracovní povinnosti, třeba se seriálem Osada. Je to poprvé, co jsem vyrazila bez dcery," vysvětlovala. Doprovod jí dělala Hanka, protože Petřin partner hlídal doma dítě. "Navzájem jsme svoje plus jedna," smály se herečky.

Pokud jde o modely, které oblékly, navzájem se sladily, protože jsou prý na sebe neustále napojené. Petra zvolila šaty od Tatiany Kovaříkové, které jí byly ušité na míru. Hanka vynesla róbu od návrháře Borise Krále. ■