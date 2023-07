Nejkrásnější model Varů vynesla Daniela Peštová. Její manžel Pavol Habera chystá oslavu stovky

Daniela Peštová a Pavol Habera Super.cz

Co se outfitu týče, zahájení karlovarského filmového festivalu Daniela Peštová (52) nikdy nenechává na poslední chvíli. Není divu, že i tentokrát ve starorůžové plisované róbě s hlubokým dekoltem vypadala jako bohyně. Na to, že její model byl na openingu ten nejkrásnější, se shodli snad všichni.

"Celý model mi byl vytvořený na míru," řekla Super.cz Daniela. "Program máme nabitý. Jezdíme sem za známými, za zábavou a já určitě i za filmy. Doufám, že jich stihneme co nejvíc, ale mohou se vybírat jen den dopředu. A na sobotu už jsem to nestihla, protože příjezd byl hektický. Je to velká společenská událost, tak je to pro mě trošku stresující," doplnila.

Zatímco Daniela své pracovní plány jen volně nastínila, její manžel Pavol Habera (61) se pochlubil, že po pěti letech chystá šňůru s kapelou Team. "Bude to Habera Team 100, tedy moje šedesátka a čtyřicetiny kapely. Proběhne příští rok," prozradil.

Zajímalo nás, na které letošní zahraniční festivalové hvězdy se manželé nejvíc těší a zda by se s některými chtěli seznámit. "Pro mě by musel přijet Phil Collins," smál se Habera. "Já myslím, že karlovarský festival má bohatou tradici velmi zajímavých hostů a letos tomu není jinak. Jsem zvědavá, jací budou a jak budou uvádět svoje filmy. Těším se na všechny," dodala Daniela. ■