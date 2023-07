Zrzka střídá zrzku: Holena ze Tří bratrů je po rozchodu, její ex vyvedl ve Varech známou zpěvačku

Alena Doláková je čerstvě single. Michaela Feuereislová

"Alena tady není, protože se Šimonem Holým natáčí další film. Ale objeví se tady během festivalu. Každopádně nechci, aby došlo k omylu, tak radši upřesním, že už spolu nejsme. Před pár týdny jsme se rozešli, ale zůstali jsme přáteli. Aleně přeju do života všechno nejlepší, je to skvělá žena a herečka," řekl Super.cz Míra.

To, že by hned nahradil jednu zrzku druhou, ovšem odmítl. A extravagantní zpěvačka Žofie to jenom potvrdila. "S Mírou jsme jenom kamarádi, nic jiného v tom nehledejte," ujistila nás Dařbujánová ■