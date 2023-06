Gladiátor Russell Crowe okouzlil Bartošku a Vary. Je to fantastické, užívám si to, pěl ódy na festival

Russell Crowe Super.cz

Russell Crowe je také hudebník a už se moc těšil na to, až se svou kapelou Indoor Garden Party potěší všechny své fanoušky. Do Varů dorazil s přítelkyní i svými dětmi. A byl nadšen. Do festivalového města ostatně přiletěl už ve středu večer.

„Užíval jsem si to, protože to bylo až do dneška, kdy dorazilo tisíce lidí, klidné, takže jsme toho využili a mohli jsme se volně pohybovat po městě, vyzkoušet různé malé kavárničky a podobně,“ pochvaloval si Russell Crowe, který byl dobře naladěný a ochotně se podepisoval fanouškům.

„Je to fantastické, vzal jsem s sebou i své děti, stejně tak kapelu, celkově je to nádherná zkušenost, obdržená cena je nádherná, ale proč tu opravdu jsem, je koncert, který dnes odehrajeme, doufáme, že lidé do večera zůstanou,“ přál si herec, jenž se proslavil velkofilmem Gladiátor.

Crowe by měl ve Varech mimo jiné představit svůj slavný snímek Master & Commander: Odvrácená strana světa, který letos slaví 20 let od vzniku. Ocenění získala také slavná herečka Alicia Vikander (34). Filmové Laře Croft předal Jiří Bartoška Cenu prezidenta festivalu. 57. ročník festivalu zahájila slavnostní projekce filmu Královnin gambit, v němž Vikander hraje. ■