Modelka Christie Brinkley (69) se za ‚vrásčitou selfie bez filtrů‘ dočkala ledové sprchy. Mentalitu haterů vystihla

Lidé jsou u bývalé supermodelky Christie Brinkley zvyklí na dokonalý vzhled. Profimedia.cz

Samotná Brinkley, která v únoru oslaví sedmdesátku, to nenechala bez odezvy a k nenávistným či jakkoli negativním komentářům se vyjádřila. „Vrásčitý oddíl je tady ve vláknu komentářů v plné síle! Jsou to lidé, kteří zkoumají profily celebrit v naději, že najdou nějakou celulitidu, vrásky nebo cokoli, na co by mohli poukázat, aby to mohli zkritizovat. Musí to být hloupá kompenzace něčeho, co jim chybí," výstižně shrnula smýšlení lidí, kteří mají neustálou potřebu někoho shazovat a vyjadřovat se mnohdy prostřednictvím smyšlených profilů.

"Jsou tady ale naštěstí i další lidé, kteří napíší laskavé zprávy, co mají smysl. To jsou komentáře, které obnoví mou víru a rozezpívají mé srdce. Děkuji vám, milé duše. P.S. Opravdu nemám chlupy na hrudníku. Telefon má tendenci vytvářet podivné stíny,“ zareagovala modelka.

Brinkley, která zároveň připomněla čtyřicet let starý hit jejího exmanžela Billyho Joela Uptown Girl, v jehož videoklipu se objevila jako kráska s kloboukem na hlavě, se okamžitě spousta lidí zastala.

„Lidé jsou neuvěřitelně hrubí a schovávají se za své profily na sociálních sítích, jen aby řekli něco urážlivého,“ napsal jeden z uživatelů a jiný se přidal: „Představte si, jakou bolest byste cítili, kdyby vám někdo napsal komentáře podobné těm, které se tady objevily. Zkuste být laskaví, lidi! Pokud nemáte co říct, tak prosím neříkejte vůbec nic.“ ■