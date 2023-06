Těhotná hvězda Superstar prochází těžkým obdobím: Zpěvačka přišla o milovaného člena rodiny

Zpěvačka Dominika Stará promluvila o těžkém období. Profimedia.cz

Zpěvačka Dominika Stará oznámila před pár měsíci radostnou novinku, že je podruhé těhotná. Miminko by mělo přijít na svět už v září.

Avšak aktuálně si i přes tohle životní štěstí prochází těžkým obdobím, se kterým se svěřila svým fanouškům na instagramovém účtu.

„Jsou momenty, na které se není možné připravit, i když víte, že jsou velmi blízko,“ svěřila se Dominika s tím, že do nebe odešel její milovaný dědeček, se kterým prožila krásné dětství i dospívání.

„Vím, že je ti už lépe, nic tě nebolí a jsi na úžasném místě, které ti můžeme všichni závidět. No, bolí to. Mám s tebou spojené celé dětství i dospívání. Na oslavě tvých šedesátých narozenin jsem se poprvé setkala s mikrofonem a zazpívala ti tvou oblíbenou Mindenkinek van egy álma. Zpívala jsem ti ji od té doby na každých tvých kulatinách, dokonce i na naší svatbě, protože sis to tak přál. Dokonce jsi tam se mnou ještě tancoval. Byl jsi úžasný dědeček,“ uvedla zpěvačka, která zazářila i v Česko Slovenské SuperStar, dál ve svém příspěvku, kde sdílela vzpomínkovou fotografii. ■