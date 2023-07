Už osmý měsíc je šťastnou maminkou. Zpěvačka Olga Lounová popsala noční rituál s dcerkou Arianne

Olga Lounová vyrazila do společnosti se svou osmiměsíční dcerkou. Super.cz

Je to už osm měsíců, co se zpěvačka Olga Lounová (42) stala maminkou, na svět v listopadu loňského roku přivedla na svět holčičku Arianne. Od té doby nemůže být šťastnější. Jak sama Olga říká, být maminkou je ta nekrásnější věc.

„Je to krásný, miluju to. Je to nádhera a malinká je za odměnu. Je to pozitivní holčička, která se pořád směje, dělá pokroky, je to nádherné,“ svěřila se s nadšením Super.cz.

Je velmi ráda, že nepatří k těm maminkám, která mají celé dny kruhy pod očima z nevyspání.

„My spinkáme spolu a máme takový systém. Já ještě kojím a tím, jak spinká se mnou, tak jen naznačí, že má v noci hlad. Takže já se přetočím, ona se napije. a zase spíme dál. Takže není to žádné dramatické vstávání, tím pádem jsme obě vyspalé celkem slušně.“

My jsme si se zpěvačkou a šťastnou maminkou povídali na 17. ročníku charitativního bazaru Be Charity Báry Nesvadbové (48). I Olga pár svých kousků ze skříně věnovala do prodeje, jehož výtěžek pomohl konkrétním nemocným dětem.

„Je to se mnou složité, že mám vzpomínky na to oblečení a nechce se mi ho pouštět, ale občas udělám čistku a teď jsem v tom bodě, že musím udělat čistku, že mám malinkou. Přišlo i její oblečení, tak se ty skříně plní tak moc, že ta čistka musela přijít ve velkém,“ dodala se smíchem Olga Lounová. ■