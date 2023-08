Parťačky zůstanou, i když bude každá v jiné zemi: Dcera Báry Nesvadbové Bibi vylétá z hnízda

Bára Nesvadbová Foto: Michaela Feuereislová, Právo

Spisovatelka Bára Nesvadbová (48) je ráda, když má po svém boku dceru Bibianu. Je to totiž i její nejlepší kamarádka. Po prázdninách ale Bibi maminku opustí a odjede studovat do Dublinu klasickou literaturu.

„Mám velkou výhodu, že má dcera je skvělým parťákem a kamarádem, a to zůstane, i když bude kousek dál,“ svěřila se nedávno Bára Super.cz.

V půlce prázdnin je její odjezd zase o něco blíž. „Ještě se nesbalila, ale prožíváme to hodně. Ale že by měla už kufříček a plyšáčka v kapse, tak to ještě ne,“ snaží se Bára brát velký okamžik, který je brzy čeká, s humorem.

Do té doby ale využijí čas na maximum, aby si každá užila tu druhou co nejvíce. Za sebou už mají dovolenou v Chorvatsku, o níž měla Bára jasné představy. „Ráda se potápím a nekonečně ráda plavu do dálky,“ těšila se Nesvadbová, se kterou jsme si povídali na 17. ročníku charitativního bazaru Be Charity. ■