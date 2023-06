Herečka Bára Mottlová zářila mezi krásnými modelkami. Před přehlídkou si dala hranolky a pak hrdě ukázala bříško

Bára Mottlová se předvedla jako modelka. Super.cz

Herečka Barbora Mottlová (36) byla jednou z hvězd přehlídky návrhářky Dominiky Sedláčkové. Mezi modelkami v čele s bývalou královnou krásy Kateřinou Průšovou (39) skvěle zapadla a málokdo by tušil, že je modeling jen vedlejšák, kam si odskočila.

"Zavzpomínala jsem si na svá mladá léta. Měla jsem radost, když mě na přehlídku oslovili," řekla Super.cz Barbora, která vynesla krásné šaty, které odhalovaly její bříško. Žádná dieta se ale před přehlídkou nekonala.

"Těší mě, že mi padnou. Jsou mi ještě o trošku větší. Dbám o sebe pořád. Ráda baštím, ale zase makám," vysvětluje herečka. "Zodpovědná jsem v jídle nikdy nebyla. Před přehlídkou jsem například měla hranolky. Alespoň se vyplácí to, jak makám," upřesnila Barbora, které na přehlídce tleskal její přítel, finalistka Muže roku David Pleva.

"Podporuje mě ve všech radostech, co si vymyslím. Fandí mi, líbí se mu to. Šaty zakrývají, co mají. Myslím si, že musí být nadšený," uzavřela na výročí casina ve Vestci, kde se módní show konala. ■