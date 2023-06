Z nemocnice rovnou na festival: Jiří Bartoška chybět nebude, po hospitalizaci dorazil do Karlových Varů

Jiří Bartoška před Grandhotelem Pupp Foto: Michaela Feuereislová, Právo

Do poslední chvíle nebylo jisté, zda se letošního ročníku karlovarského filmového festivalu bude moci zúčastnit jeho prezident Jiří Bartoška (76). Poslední týdny byl hospitalizován, ležel v pražské motolské nemocnici.

Dle slov tiskové mluvčí festivalu Uljany Donátové byl Bartoška v nemocnici „po prodělané viróze na rehabilitačním pobytu“.

Nezúčastnil se ani tiskové konference, během níž byly oznámeny hvězdy letošního festivalu. Ani vedení festivalu netušilo, zda se Bartoška zúčastní. Vše záleželo na tom, jak se bude jeho zdravotní stav vyvíjet.

„Věříme, že to bude dobré, hlavně, aby se co nejdřív uzdravil. Jestli to bude na začátek festivalu, v půlce nebo na konci, uvidíme podle situace,“ řekl Super.cz minulý týden výkonný ředitel festivalu Kryštof Mucha.

Na poslední tiskové konferenci před festivalem pak Mucha uvedl, že Bartoška dorazí „v plné síle z nemocnice“. To už je nyní potvrzeno: festivalový prezident dorazil Karlových Varů. ■