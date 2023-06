Válka Costnerových: Rozvádějící se herec prý musí dát manželce víc peněz, jinak se nevystěhuje ze sídla za 3 miliardy

Kevin Costner s manželkou Christine Profimedia.cz

Před pár týdny svět překvapila zpráva o tom, že se i druhé manželství Kevina Costnera rozpadá. Pokud si ale lidé mysleli, že vše se bude odehrávat v klidu, šeredně se pletli. Naopak to vypadá na pořádnou rozvodovou bitvu. A to i přesto, že manželé měli předmanželskou smlouvu.

První zprávy o tom, že žádost o rozvod podala Christine Baumgartner, doprovodily ne zcela ověřené informace o tom, jak celý začátek konce vztahu probíhal. Podle zdrojů z okolí páru existují hned dvě verze.

První, která by měla vycházet od herce, o tom, že se posadil ke třem dětem, které má se současnou ženou, řekl jim, že rodiče se rozcházejí a že se připravují rozvodové papíry, které zajistí poklidný rozvod. Druhý den pak pro Costnera mělo být velkým překvapením, že žádost podala sama Christine. Ta naproti tomu měla uvést, že zprávu o budoucím rozvodu herec dětem oznámil přes chat na internetu v době, kdy byl na natáčení. A právě to byl nejspíš důvod, proč hned druhý den přispěchala s rozvodovými papíry a předehnala tak herce, který chtěl vše připravit sám.

Christine, která prý požaduje v přepočtu 5,37 milionu Kč jako měsíční výživné, teď podle magazínu Page Six překvapila i dalšími podmínkami. Navzdory tomu, že se podle předmanželské smlouvy měla ze společného přepychového sídla v přepočtu za více než 3 miliardy korun odstěhovat do 30 dnů od podání žádosti o rozvod, chce se návrhářka kabelek vystěhovat pouze za podmínky, že její muž zaplatí všechny poplatky, jež mu soudce vyměří během slyšení, které se bude konat 12. července. Christine se údajně bojí, aby nezůstala bez prostředků a našla dobrý domov pro děti. Když bude tato podmínka splněna, vystěhuje se z domu do 31. srpna.

Kevin Costner se tak zřejmě musí připravit na to, že jeho rozvod rozhodně nebude poklidný, a to ani přes předmanželskou smlouvu, uzavřenou v roce 2004. Poprvé se herec rozváděl v roce 1994 se Cindy Silvou, se kterou má tři děti. Bridget Rooneyovou, se kterou má ještě jednoho syna, si nevzal. ■