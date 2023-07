Po 43 letech manželství jsou Dustin Hoffman a jeho Lisa jako dvě hrdličky. Podívejte se, jak se měnili v průběhu let

Dustin a jeho Lisa v roce 1983 (vlevo) a dnes Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Slavný herec našel definitivní štěstí v lásce napodruhé. Poprvé byl jedenáct let ženatý s Anne Byrne a z tohoto svazku vzešly dvě děti, kterým je teď už před padesát. S druhou ženou Lisou začal herec randit čerstvě po rozvodu, ve svých 38 letech. Jí bylo tehdy 22. Pohřeb Lisina dědečka byl příležitostí k bližšímu seznámení, ti dva se ale díky známosti rodin potkali už daleko dříve, když Dustinovi bylo 27 a Lise 10. Tehdy se viděli na grilování, bavili se spolu a Lisa později své babičce řekla, že doufá, že na ni Dustin počká, protože si ho chce vzít.

Když se dali dohromady, už bez sebe neudělali ani krok. Rodina se postupně rozrostla o čtyři děti, Jacoba (42), Rebeccu (40), Maxwella (38) a Aliho (36) a pár má už od své svatby v roce 1980 úžasný vztah. Teď byli společně vyfoceni na výletě v New Yorku a ten, kdo by je neznal, by určitě řekl, že spolu jsou maximálně pár měsíců. Se šťastnými výrazy se drželi za ruce a vypadali neskutečně zamilovaně. Před časem prozradili, že jejich láska stále kvete, a čím déle jsou spolu, tím více jsou zamilovaní. Možná i proto, že Lisa rozhodně není jen manželkou, která by byla závislá na svém muži, ale je zakladatelkou a prezidentkou úspěšné firmy Lisa Hoffman Beauty. V naší galerii se podívejte na to, jak to manželům sluší teď a jak jim to slušelo před lety. ■