Král z Pyšné princezny Vladimír Ráž oplakal smrt syna, jeho vztah s představitelkou Krasomily byl vláčen bahnem

Vladimír Ráž Profimedia.cz

Pohádková role, která ho navždy proslavila po celé republice, byla přitom jen jednou z mnoha jeho hereckých příležitostí – zato však zcela zásadní a osudová.

Vztah byl vláčen bahnem

Při natáčení pohádky se totiž sblížil s představitelkou princezny Krasomily Alenou Vránovou (90). Jenže krásná herečka byla tehdy provdaná za spisovatele Pavla Kohouta (94).

Ten její „zradu“ nesl tak těžce, že ji dokonce přivlekl před stranickou komisi, kde ji před soudruhy pranýřoval za „nesocialistický způsob života“. Také Ráž byl tou dobou ženatý a se svou první ženou Alexandrou měl syna Martina. Jejich druhý chlapeček David zemřel v půlroce následkem syndromu náhlého úmrtí kojence.

Manželství nevydrželo

Rozvody obou mladých zamilovaných herců způsobily tedy pořádné haló a určitě mohli být oba rádi, že u nás tenkrát neexistoval bulvární tisk – ten by je jistě s velkou chutí propíral od rána do večera.

Navzdory všem peripetiím se nakonec vzali a po čase se jim narodila dcera Markéta (✝55). Jejich vztah ale postupně přestával být idylkou, a když bylo dceři 18 let, rozvedli se. Markéta, která ovládala několik jazyků a vystudovala filologii, propadla po čtyřicítce alkoholismu, a nakonec skončila na ulici. Zemřela v roce 2013.

Vyšlo to až napotřetí

Se třetí manželkou Olgou měl Ráž dceru Veroniku, které osud sice nadělili krásu, ale také handicap – narodila se bez ruky. Veronika se ale se svým nepříznivým losem vyrovnala naprosto skvěle a stala se mj. několikanásobnou mistryní republiky v super obřím slalomu, hrála tenis a nějaký čas i dívčí kopanou.

Slavné role

Zpět k jejímu otci Vladimírovi. Kromě krále Miroslava upoutal diváckou pozornost i v dalších pohádkách – ve filmu Byl jednou jeden král... (1954) hrál rybáře, který se stal nápadníkem princezny Marušky. A v další oblíbené pohádce Hrátky s čertem (1956) představoval ďábelského doktora Solferna.

Ráž hrál často také postavy z naší národní historie (Josef Božek, Josef Václav Frič, Jan Janský, Jan Sladký Kozina, František Ženíšek aj.). Předurčoval jej k tomu jeho kultivovaný herecký projev a velmi dobrá jevištní řeč. Herec spolupracoval také s televizí a rozhlasem. Na TV obrazovce jsme ho viděli mj. v seriálech Sňatky z rozumu (1968), Byl jednou jeden dům (1974), 30 případů majora Zemana (1974-1979) či Zdivočelá země (1997).

Od Shatterhand je jen jeden!

Jeho podmanivý hlas známé také z dabingu. Všichni si s ním spojujeme amerického herce Lexe Barkera v roli Old Shatterhanda z legendárních německých mayovek. Za zmínku stojí, že když se v 80. letech začal v naší televizi vysílat francouzsko-švýcarský seriál Můj přítel Vinnetou (1980) opět s Pierrem Bricem v hlavní roli, byl Ráž znovu povolán, aby nadaboval Old Shatterhanda.

On ale netušil, že Vinnetouva pokrevního bratra hraje herec Siegfried Rauch (Lex Barker byl tehdy už několik let po smrti). Když to Ráž zjistil, podle pamětníků se zděsil a řekl, že tohohle chlápka dabovat nebude, protože to není žádný Old Shatterhand. ■