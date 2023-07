Poznali byste po letech slavného profesionála? Z kudrnáče Doyla je prošedivělý sympaťák

Martin Shaw Profimedia.cz

Na obrazovky se vrací seriál Inspektor George Gently (2007-2017) o jednom velkém detektivním pohodářovi. Přeneseme se v něm do severovýchodní Anglie 60. let minulého století a s napětím budeme sledovat, jak si hlavní hrdina, inspektor George Gently, spolu s parťákem Johnem Bacchusem poradí s případy, které pro ně připravili scenáristé. Seriál uvidíte na Televizi Seznam každou neděli od 20:15 hodin.

George Gentlyho hraje populární herec Martin Shaw, kterého většina z nás zná jako sympaťáka Doylea ze slavného seriálu Profesionálové (1977-1983). Jenže zatímco Doyle měl za parťáka mile „neřízenou střelu“ Bodieho (Lewis Collins), Gentlyho protipólem je John Bacchus (Lee Ingleby), který se leckdy chová jako malé dítě, jemuž právě odepřeli cukrátko. Bacchus je schopný polda, ale má spoustu mindráků a kvůli jeho nevyzpytatelnému chování a sžíravým poznámkám ho budete současně milovat i nesnášet.

Anglie 60. let vypadá v našich představách jinak, než jaká byla ve skutečnosti. My si většinou představujeme klasická klišé spojená se Swinging Sixties, hippies, protiválečnými pochody a Beatlemanií. Drtivá většina Britů žila ale tehdy ve světě, ve kterém se stále ještě vzpomínalo na válku i na úsporná opatření, která přišla po ní. Svět byl stále ještě hodně konzervativní a respektoval společenská tabu. Přesto už v něm bylo možné zahlédnout náznaky budoucích témat jako multikulturalismus, jaderné odzbrojování nebo sexuální rovnost. To vše se promítne i do případů, které budou Gently s Bacchusem řešit.

Práce na „mnoha stavech“

Každá z kauz, kterou se oba seriáloví policisté zabývají, je přitom úplně jiná. Vyšetřovatelé tak nikdy netuší, kam je zavede další případ. Jednou řeší zdánlivou sebevraždu významného zednáře, jindy se budou brodit temnými xenofobními vodami a pátrat po vrahovi ženy, která byla údajně zabita kvůli svému nebritskému milenci. To vše se odehrává v oblacích tehdy neodmyslitelného cigaretového dýmu.

Pátrá se pěkně postaru

Protože v 60. letech byly forenzní vědy ještě v plenkách, jde se tady na všechno pěkně postaru: pátrání, výslechy (případně trocha násilí) a doznání. Výborně napsané jsou dialogy, a proto jsou výslechy jednou z velkých devíz seriálu. V roce 1964, kdy se série začíná odvíjet, v Británii ještě platil trest smrti. Tehdy také proběhly poslední popravy, a i když byl trest o rok později pozastaven a v roce 1969 zrušen, jeho stín je zde stále patrný.

Pohodář Gently nosí v srdci žal

Zajímavá je i Gentlyho minulost. Vyšetřovatel se za druhé světové války účastnil bojů v Africe a v Itálii. Jinými slovy – byl to voják a nebojácný hrdina dávno před tím, než se stal kriminalistou.

Rčení Nomen omen platí v jeho případě stoprocentně.

Gently je distingovaný muž s jemnými způsoby a sympaťák každým coulem. Když se ale podíváte do jeho očí, uvidíte v nich skrytou vášeň, která jen čeká na to, aby vyplula na povrch. K tomu ale dojde asi jen stěží, protože jeho srdce patří stále jen jedné jediné ženě. Gently prožil ve 40. letech v Evropě lásku svého života. Jenže jeho milovanou Isabelle zabil brutální gangster a policista se se svým traumatem pořád nedokázal vyrovnat. Osudová láska je totiž jen jedna.

Gently je navíc čestný a neúplatný. To se dá u policistů samozřejmě očekávat, ale jak známo, korupce bývá častým problémem i na nejvyšších místech. Jenže Gently nedokáže zavírat oči před tím, co se kolem něj děje… ■