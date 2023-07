Bony a klid slaví 35 let od premiéry. Jak dnes vypadá legendární Evička Tričko?

Veronika Jeníková Profimedia.cz

Když 1. července 1988 přišel do kin vekslácký thriller Bony a klid (1987), způsobil všeobecné pozdvižení a okamžitě se stal kasovním trhákem. Film si totiž dovolil veřejně ukázat to, co všichni dávno tušili: provázanost podsvětí s policií a soudy. Působivé drama natočil režisér Vít Olmer (81) podle scénáře Radka Johna (68), který při jeho psaní využil svých bohatých reportérských zkušeností.