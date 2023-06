Detaily pohádkové svatby Miss Kopíncové v Itálii: Romantika na pláži, plačící ženich a všichni v bílé

Karolína Kopíncová promluvila o vysněné svatbě, šatech i líbánkách. Foto: se souhlasem Karolíny Kopíncové / foto Petr Huser

Půvabná brunetka pro Super.cz uvedla, že svatba proběhla přesně tak, jak si ji vysnila.

"Musím říct, že svatba byla opravdu vysněná. Až je mi líto, jak rychle to uteklo. Hned bych si to dala znovu. Doporučila bych každému si svatbu opravdu udělat podle sebe, ne pro ostatní. Stojí to za to,“ prozradila Karolína s tím, že jim nakonec vyšlo i počasí, kterého se lehce obávala.

„Báli jsme se, že nám nevyjde počasí, protože ještě týden před odjezdem nám počasí ukazovalo pouze déšť. Ale krásně to vyšlo a my se všichni do toho bílého oblečení stihli ještě opálit. Přesouvali jsme svatbu z pátku na čtvrtek, a ještě že tak, ačkoli i v pátek přes den bylo krásně, na večer přišla taková bouřka, že by ze svatby nic nebylo,“ svěřila se modelka.

Co se týče výběru svatebních šatů, měla hned jasno. „Myslela jsem, že představu o šatech mám jasnou už dlouho, ale když jsem přišla k návrhářce Hermine Khalaf Pogosyan, nakonec jsme z úplně jednoduché látky přešly na látku vyšívanou kamínky a flitry. Tím, že jsme měli All White dress code pro všechny hosty, tak bych mezi nimi bez ozdobné látky jako nevěsta úplně zanikla,“ uvedla.

„S návrhářkou jsme se rozhodly pro velmi jednoduchý střih s odhalenými zády. Dle mého se na pláž žádné velké a složité šaty nehodily. Také jsme je dělaly tak, abych v nich vydržela naprosto celý večer, a opravdu jsem vydržela. Byly skvělé, mám je doma a máme s nimi plány, jak je upravíme, abych je ještě mohla několikrát vynést,“ odtajnila novopečená vdaná paní detaily svých šatů.

Na líbánky vyrazí s manželem zřejmě ke konci roku, kdy nebudou mít tolik pracovních povinností. „Svatební cestu plánujeme až na konci roku. Nyní se musíme vrátit do New Yorku a pracovat. Ale chtěli bychom si projet Karibik, když budeme takový kousek. Tak uvidíme, snad se to podaří,“ dodala. ■