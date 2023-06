„Iveta Bartošová byla primitiv“. Exmanželka Ladislava Štaidla Áňa promluvila i o rozvodu se slavným hudebníkem

Áňa Štaidlová má na Ivetu Bartošovou jasný názor. Foto: Super.cz/Herminapress a Profimedia.cz

„Iveta byla pudovkin, primitiv. Nabízela jsem Láďovi rozvod, když si s ní začal,“ řekla v pořadu Reného Kekelyho Face to Face Štaidlová. Ale skladatel se prý tehdy rozvádět nechtěl.

„Věděl, že kdybych to udělala, tak ona ho dostane, to by byla jeho smrt, to jsem mu zase nemohla udělat,“ prohlásila s tím, že se Štaidl nechal od Ivety citově vydírat, zpěvačka mu vyhrožovala sebevraždami. A když byl stále ženatý, nemusel si Ivetu brát, takže se rozvádět nechtěl.

Aňa se s ním rozvedla až dva roky po ukončení jeho vztahu s Ivetou Bartošovou. Tedy po pětadvaceti letech manželství. A Iveta ji prý nakonec vlastně zachránila, protože jinak by prý manželovi „sloužila až do konce života“. „Byl to hypochondr a měl své nepříjemné vrtochy,“ dodala. ■