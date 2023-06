Zpěvačka Tereza Mašková sexy jako nikdy předtím: Jsi nádherná, žasnou fanoušci

Tereza Mašková Foto: Super.cz/se souhlasem T. Maškové

„Rozhodně jsem ženou a užívám si to,“ napsala Tereza k fotkám citát od Marilyn Monroe. Fotky ihned vyvolaly lavinu reakcí. „Neskutečný hvězdný pokrok. Byla jsi krásná žena, ale teď jsi to ještě vybombila,“ napsala jedna ze sledujících.

Pánové, vás, kteří můžete na fotkách oči nechat a přemýšlíte, že usměvavou umělkyni pozvete na kávu, zklameme. Tereza je šťastně zadaná, zasnoubená a s přítelem Oliverem už mají na příští rok naplánovanou svatbu.

„Měla být letos v létě, ale ještě jsme ji odložili, protože je hodně práce a za to jsme rádi a já bych na to chtěla mít klid, i když je pravda, že ten klid není nikdy. Momentálně jsme to dali na příští rok v červnu. Já bych chtěla, aby svatba byla taková, jakou ji mám vysněnou – princezna, zámek, aby tam byl klid a čas na to vše promyslet,“ svěřila se nedávno Tereza Super.cz. ■