Russell Crowe vzal do Varů nejen krásnou partnerku, ale i své dva syny s přítelkyněmi! Už si stihli prohlédnout město

Russell Crowe s rodinou ve Varech Michaela Feuereislová

Herec přijel tryskáčem do Varů dnes po třetí hodině odpolední a v Grandhotelu Pupp si všichni účastníci zájezdu stihli jen chvíli odpočinout, nabrat síly a hned vyrazili na prohlídku města. Prohlídli si kolonádu, chodili z obchodu do obchodu, kde je s nadšením vítali místní majitelé. Díky tomu, že rodina přicestovala ještě před začátkem festivalu, se herec setkal jen s hrstkou fanoušků, jejich přítomnost ho ovšem těšila a bez okolků rozdával autogramy.

Dva syny, Tennysona a Charlese, kteří jako by herci z oka vypadli, má Russell Crowe s bývalou manželkou Danielle Spencer a v minulosti si stěžoval, že na ně kvůli rozvodu neměl tolik času. I proto se jim v současné době snaží věnovat času, kolik to jen jde a rád je bere i na dovolené a akce do různých koutů světa. Přítelkyně Britney pak se svým protějškem sdílí oblibu v tenisu a jízdě na kole a také si ráda zazpívá v jeho kapele, což fanoušci možná uvidí i během zahajovacího koncertu. ■