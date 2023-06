Po mateřské mění profesi: Vnadná Lucie Šlégrová má nový džob. Možná by to nikdo nečekal, usmívá se

Vnadná Lucie Šlégrová mění profesi a po mateřské nastupuje do rádia. Super.cz

Nejvnadnější česká držitelka korunky krásy kývla na zcela novou profesi, zprávařky v rádiu. „I pro mě to bylo překvapení. Vzniklo to všechno spontánně. Někdy se v životě věci dějí tak, že když na to člověk netlačí, tak se stanou samy,“ řekla Super.cz Lucie Šlégrová.

„Skutečně nastupuji do práce a možná by to nikdo nečekal, ale budu dělat v rádiu. Začnu jako zprávařka, byla to strašná náhoda. Jela jsem u nás do regionálního rádia v Ústí zkusit si přečíst zprávy a za tři dny už jsem byla v Praze. Mělo to velmi rychlý spád,“ prozradila nám modelka, která spolu s tím musela vyřešit nástup malého syna do školky.

„Trochu jsme s tím bojovali. Byla jsem tady v únoru, a to očekávání bylo, že už v dubnu budu vysílat. Ale pro mě byla priorita sehnat malému školku, srovnat si to a zorganizovat si ten čas, protože přes léto jsou u nás školky zavřené. Takže se zapojí manžel a celá rodina,“ prohlásila Šlégrová, která začne pracovat v rádiu v červenci.

„Byly mu tři v květnu, šel by do školky od září, ale museli jsme to uspíšit,“ dodala modelka, která má ještě dva starší syny, Richarda a Roberta. „Pomáhají, oni musí, jsou v tomhle skvělí a mohu se na ně spolehnout. Zvládnou to spolu sami, svěřím jim ho i na několik hodin,“ dodala Šlégrová. ■