Pamatujete na sexy krásku z Pobřežní hlídky, plavčici Summer? Prošla si bankrotem a zcela se stáhla z veřejnosti

Nicole Eggert dnes (vlevo) a když zářila v Pobřežní hlídce Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Když jí bylo dvacet let, zářila Nicole Eggert (51) z obrazovek v jednom z nejúspěšnějších seriálů Pobřežní hlídka coby krásná plavčice Summer a mnoho lidí jí takový život určitě závidělo. V životě si ale prošla řadou nepříjemných situací a teď se společenskému životu zcela vyhýbá.

Nicole se proslavila v sitcomech, celosvětový úspěch ale získala díky roli jedné ze sexy plavčic v seriálu hojně opěvovaném hlavně mužským publikem. Ve smlouvě tehdy měla, že nemůže ztloustnout, ale ani zhubnout, a tak se mohla několik let pyšnit skutečně prefektními mírami. Kvůli hormonální nerovnováze ale po konci seriálu začala přibírat a s váhou se pere dodnes. Jednapadesátiletá Nicole ale v životě musela bojovat s většími problémy než jen s kily navíc.

I když i dál dostávala herecké příležitosti, před několika lety se dostala do tak velkých dluhů, že dokonce musela vyhlásit osobní bankrot a prodat své sídlo. V roce 2014 se pak začala živit jako řidička zmrzlinářské dodávky. V minulosti se také svěřila s tím, že jí obtěžoval herecký kolega Scott Baio, a to v době, kdy jí bylo pouhých 14 až 17 let. Ostatně ani soukromý život seriálové Summer doposud nebyl jako z pohádky. Její první snoubenec byl drogově závislý a Nicole si s ním vytrpěla své. Má dvě dcery, jednu s bývalým manželem Justinem Herwickem a totožnost druhého otce dodnes tají.

Fotografům se jí teď podařilo vyfotit na ulici v LA a někdejší sexbombu, jak se ale mimochodem ona sama nikdy nazývat nechtěla, by v ní hledal málokdo. Velké dioptrické brýle skryly její obličej, ve vlasech se objevily šediny a děravé tričko a volné tepláky zakrývaly pár kilo navíc. I když je nutno říct, že Nicole oproti předchozím rokům zhubla. Ještě v loňském roce se hovořilo o tom, že by se měla objevit v dokumentu o natáčení Pobřežní hlídky po boku dalších slavných herců, nové informace o projektu se ale zatím neobjevily a jak to vypadá, na obrazovce tak lidé Nicole už možná nikdy neuvidí. ■