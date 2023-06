Už 26 let je zamilovaná jako puberťačka. Anna K. veřejně vyznala lásku svému partnerovi. Tak, jako nikdy předtím

Anna K. a Tomáš Vartecký Herminapress

Je tomu 26 let, co zpěvačka Anna K (58) poznala muže svého života. Její srdce získal Tomáš Vartecký, který s ní tvoří dokonalý pár nejen v soukromém životě, ale i v tom pracovním. Je totiž autorem jejího singlu s názvem O Tobě i o mně.



Nyní zpěvačka spojila příjemné s užitečným ještě více. Se svým panem Božským nazpívala zamilovaný duet, kde je na první poslech jasné, jak to mezi nimi stále jiskří. Píseň se jmenuje Údolí včel. „Skladba oslavuje sílu naší lásky, která nám pomáhá překonávat překážky na společné cestě už řadu let. Údolí včel je moje naprosto milovaná věc, je to balzám, je to útočiště, je to láska, jsou to léta vzletů i pádů, je to prostě síla,“ popsala.