Moderátor Primy Jaroslav Brousil otevřeně promluvil o smrti nevyléčitelně nemocného bratra i domácím násilí

Nyní se ale dostal dále do minulosti. Když mu bylo osmnáct, podlehl jeho o dva roky mladší bratr Jan nevyléčitelné nemoci. V sedmi letech mu diagnostikovali mukopolysacharidózu, což je metabolické onemocnění, na které není lék a končí smrtí. Oba rodiče pak Jardovi zemřeli velmi brzy po sobě.

"Pozvolný odchod bratra trval roky. Nevěděli jsme, jak dlouho bude žít. Rychle ztrácel schopnosti, velice brzy přestal úplně mluvit. Všechno, co se naučil, tak postupně mizelo, přestal chodit. Péče o něj byla na mně nebo na mamce, protože táta úplně nefungoval, jak by měl. Každé ráno pro mě začínalo tím, že jsem pomáhal s péčí o bratra a po škole to samé," vyprávěl v podcastu Vypovězení, za nímž stojí nezisková organizace Wine for Help, jíž je Brousil předsedou.

Bratra musel oblékat, přebalovat, krmit, mýt, ven s kamarády mohl jen s Honzíkem, který už sám nechodil, takže byl v kočáru. "Usínal kolem deváté a tím mi končila šichta, když to takhle řeknu," uvedl. "Bral jsem to tak, že se to musí dělat, ale byly momenty, kdy jsem to dělal fakt nerad," svěřil. To trvalo celou základní a střední školu.

"Střídalo se ve mně to, že bráchu miluju, s tím, že ho nenávidím. Byl jsem naštvaný na to, že jsou věci tak, jak jsou," přiznal. S nemocným bratrem souvisela také šikana ve škole, Jarda v podcastu zároveň přiznal, že pocházel i ze sociálně slabšího prostředí, otec byl alkoholik a doma docházelo i k fyzickému násilí. Otec bil maminku i jeho. Po smrti bratra začala pít i matka. Jako první host zmíněného podcastu chce ale ukázat, že s těžkým osudem a životními zkouškami se dá bojovat.

Jak se projevuje mukopolysacharidóza? Dítě se začne zastavovat v psychomotorickém vývoji, stává se velmi neklidným, ztrácí potřebu spánku, je inkontinentní a postupně u něho dojde k úbytku všech rozumových schopností. V současné době neexistuje žádný lék, který by nemoc zcela vyléčil. ■