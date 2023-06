Český Harrison Ford Jiří Štěpnička má po nešťastném pádu do kolejiště obličej plný modřin

Jiří Štěpnička Super.cz

Herec Jiří Štěpnička (76) se po delší době objevil ve společnosti. Nenechal si ujít premiéru pátého pokračování dobrodružné série o Indiana Jonesovi. Známý dabér, který už roky propůjčuje hlas Harrisonu Fordovi, by se ve svém věku do podobného natáčení klidně pustil také. Nejvíce ho ale zaujalo digitální omlazení hollywoodského herce.

„Mě fascinuje, jak filmaři docílili toho omlazení. Ale Harrison Ford se nezapře,“ řekl Super.cz Jiří Štěpnička, kterého znají diváci ze seriálů Vyprávěj nebo Modrý kód. S digitálním omlazením by ani on neměl problém. „To ano, to jistě, to není bolestivé,“ řekl herec, který si před několika měsíci prošel nepříjemným zraněním.

Na konci roku si ošklivě poranil obličej, když upadl na tramvajovém ostrůvku do kolejiště. Následky zranění má herec dosud. „Upadl jsem, ještě pořád mám jizvu a modřinu, je to způsobené hlavně tím, že beru prášky na ředění krve. Vypadal jsem děsivě,“ řekl Jiří Štěpnička, který ale na premiéře hýřil energií a prozradil, jak hodlá trávit letošní léto.

„Mám před sebou prázdniny, budu mít v zásadě volno. Mám na chalupě práce až nad hlavu. Zatéká nám do střechy a musím to opravit, není to jednoduché,“ dodal na premiéře filmu Indiana Jones a nástroj osudu. ■