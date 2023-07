Letos oslavila 60 a nestydí se za to: Svoje vrásky mám ráda, protože jsou od smíchu, říká Hana Heřmánková

Hana Heřmánková letos oslavila šedesátiny a za své vrásky se nestydí. Super.cz

Invazivní metody, které zaručí omládnutí, nevyhledává. "Maximálně se nechávám opečovávat na kosmetice. Ale jen když jsem po nemoci anebo se chystám na nějakou společenskou akci, aby mi to slušelo při rozhovorech," smála se Hanka.

K mladistvému vzhledu její pokožky přispívá i to, že se příliš neoddává opalování, což jsme také před přicházejícím létem probrali. "Je tedy pravda, že bych byla ráda opálená do hněda, ale nejsem na to typ, spíš mi vždycky vyskočila spousta pih anebo jsem zčervenala. Ale už jsem přišla na to, že když budu jíst betakaroten, můžu i trošičku zhnědnout," svěřila.

Hanka už se těší na prázdniny, které nestráví jen doma na zahradě s vnoučaty, s manželem se chystají i k moři. "Pojedeme na týden. Já jsem velký cestovatel, takže mě nebaví jen ležet na pláži, miluju procházky po městech, muzea. A vždycky to spojíme i s jinými zážitky, dáme si skleničku a dobré jídlo, takže je spokojený i Karel," uzavřela. ■