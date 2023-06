Nemá rád cestování a nemá rád lidi. Manželka fotografa Jana Saudka nikdy nebyla s mužem na dovolené

Manželka Jana Saudka nikdy nebyla se slavným fotografem na dovolené. Super.cz

Letní prázdniny klepou na dveře a každý už má nějaké plány. Jinak tomu není u Saudků. Manželka slavného fotografa Jana Saudka (88) Pavlína brzy s dětmi vyrazí na dovolenou. „ Vyrazíme s dětmi do jižních Čech a pak různě budeme cestovat po Čechách. Kvůli Janovi už nevyjíždíme do zahraničí , abych měla možnost se rychle vrátit, protože on s námi nikam nejezdí.“

Na cesty s dětmi bez manžela je zvyklá od doby, co se dali dohromady. „Ono to nikdy nebylo. Když už jsme cestovali, tak to byly vernisáže po Čechách a jediné dvě cesty do zahraničí byly taky kvůli vernisážím. Vůbec nikdy s námi nebyl na dovolené. Vždycky zůstává doma, setrvává a já jsem na telefonu, kdyby se něco dělo. Musím být na dojezd. On nemá rád cestování a nemá rád lidi.“

My jsme si s usměvavou novinářkou povídali na 17. ročníku charitativního bazaru Be Charity vedeného Bárou Nesvadbovou (48). Částka vybraná za prodej věcí putuje potřebným. Tedy konkrétně dlouhodobě nemocným a znevýhodněným dětem – ke koupi materiálu, zdravotnických pomůcek, na léčbu či rehabilitaci. A jak to má Pavlína s oblečením? Dokáže se zbavit i oblíbených kousků z šatníku? „Jedna věc je, zdali tu moji velikost někdo oblékne, ale dala jsem sem záplavu svých černých šatů a většinou nezůstaly,“ smála se Pavlína Saudková.

■