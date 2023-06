Baby boom na Buskingu pro Slunce: Bříško ukázala žena Karla Zimy i sestra SuperStar, dcerkou se chlubila mladá Saxana

Na Buskingu pro Slunce, který pořádala Nikol Kouklová, se sešly novopečené i budoucí maminky Super.cz

Akci Busking pro Slunce, na níž její kamarádi z řad umělců zpívají na ulici a kolemjdoucí mohou přispět tím, že vhodí peníze do kasičky, pořádá herečka Nikol Heřmánková Kouklová (33) už několik let. Letos poprvé jí pršelo, ale přesto se zpívalo a hrálo bez přerušení. "Aspoň byla ta atmosféra ojedinělá," mínila.

Na akci vystoupila řada známých tváří, které se také nebály, že by mohl hrozit nějaký technický problém. A když už nastal, rychle se to vyřešilo a třeba Anna Slováčková (27) si bez problémů zazpívala pod stanem, do kterého bubnoval déšť. "Dvakrát nám sice vypadl proud, ale je to busking a buskeři jsou zvyklí na lecjaké podmínky," smála se Nikol, která sama zula mokré boty a pobíhala v rámci svých organizačních povinností klidně i loužemi.

Nikol sama zpívá, například v muzikálech Cikáni jsou do nebe a Kabaret v Divadle Bez Zábradlí, na akci ale nevystupovala. Zajímalo nás, proč své pěvecké umění také nepředvedla. "Na prvních dvou ročnících jsem zpívala, ale ve chvíli, kdy musím řešit organizaci, volají mi účinkující, že nabrali zpoždění a musím například přehazovat jejich pořadí, do toho řeším produkční věci a public relation, by to bylo zbytečné," vysvětlovala.

Busking pro Slunce si nenechaly ujít ani těhulky. Herce Karla Zimu (51) doprovodila manželka Lucie, která má termín porodu v červenci. V září bude rodit muzikálová zpěvačka Mária Bikárová, sestra Lucie Bikárové známé ze SuperStar, která se také pochlubila těhotenským bříškem. Dcerku Josefínu s sebou vzala mladá Saxana Vendula Příhodová. Kdo další akci podpořil, se podívejte v naší bohaté fotogalerii. ■