Když malá otevřela pusu, začala jsem brečet! Hvězda seriálu ZOO chtěla kvůli bolesti seknout s kojením

Denisa Pfauserová promluvila o problémech s kojením. Foto: se souhlasem D. Pfauserové

"Říká se, že porod je teprve začátek a to pravé peklo přichází s kojením,“ uvedla herečka na svém Instagramu. "Ačkoli mě dula učila správné pozice kojení, bradavky to prostě odskákaly. Jako když si bříška prstů zvykaj na struny kytary. Musí se to ohoblovat," přiznala otevřeně hvězda seriálu ZOO, kterou si pamatujete také jako princeznu z Řachandy.

Přiznala, že měla chuť s kojením skončit. Každé kojení pro ni znamenalo slzy z bolesti. "Zvláště ze začátku, ještě v porodnici, když malá zamlaskala a otevřela pusinku dokořán, začala jsem brečet. Věřte mi, že jsem dost silně zvažovala s kojením seknout," dodala Pfauserová s tím, že je ráda, že to neudělala a dokázala vydržet. Je si vědoma, že mateřské mléko je to nejlepší, co může své dcerce dát. ■