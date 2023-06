V bikinách jste ji hodně dlouho neviděli! Jitka Nováčková dva roky po porodu dcery předvedla své křivky

Jitka Nováčková se pochlubila postavou. Foto: Se souhlasem J. Nováčkové

Modelka a influencerka Jitka Nováčková (31) dokazuje, v jak parádní formě je. Maminka dvouleté dcery Ley sice předvádění už dávno pověsila na pomyslný hřebík, ale je to velká škoda. Svým tělem by strčila do kapsy i výrazně mladší krásky. A to, jak sama říká, začala být ve formě až ve chvíli, kdy to přestala řešit.