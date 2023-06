Za rok toho česká Barbie stihla dost: Další plastika obřích prsou, nový nos a napíchaný obličej. Tady je výsledek

Gabriela Jiráčková Super.cz

Česká Barbie Gabriela Jiráčková (23) je milovnicí plastik a obřích vnad a za sebou má další návštěvy operačního sálu. Co si za poslední rok od loňského filmového festivalu v Karlových Varech nechala změnit?

"Od loňských Varů jsem byla na plastice nosu, nechala jsem si decentně zúžit špičku nosu. Mám čerstvě opíchaný obličej. Dále jsem byla jsem na další operaci prsou, na modelaci, abych dosáhla krásného kulatého tvaru," řekla Super.cz Gabriela.

Touží po mimořádně kulatých prsech, zatím ještě zcela spokojená není a v plastikách bude pokračovat. "Musela jsem si projít dlouhou cestou, několikrát jsem nechala měnit polohu implantátu. Ještě mě bude čekat jedna operace kolem Vánoc, abych vytouženého tvaru dosáhla," prozrazuje.

"Budeme dávat do prsou síť, něco jako vnitřní podprsenku. V Evropě se to vůbec nedělá, bude to revoluční věc," dodala Jiráčková. ■