Láska u ní prochází žaludkem: Single hvězda ZOO Míša Pecháčková vyzvala nápadníky, aby ji pozvali na večeři

Single hvězda ZOO Míša Pecháčková vyzvala nápadníky, aby ji pozvali na večeři. Super.cz

Někomu by to mohlo být odporné, ale herečka už je zvyklá. Právě díky natáčení seriálu ZOO musela překonat svůj strach z hadů. "Je fakt, že jsem k nim měla odpor a najednou točím a mám hada kolem krku. Zvykla jsem si. Ale mnohem větší strach mám z pavouků, takže kdyby mě někdo chtěl obsadit do další role, touto cestou bych ráda poprosila, aby je vynechal," svěřila s tím, že velkým oříškem pro ni bylo při natáčení i řízení golfového vozíku, protože sama nemá řidičák.

Léto bude mít Míša volnější, plánuje, že by ještě odjela někam k moři. "Teď už jsem byla v Turecku, kde bylo krásně. I když na mně není to, že jsem byla někde v teple, moc vidět. Opálím se maximálně do tmavě béžové," smála se.

V Turecku byla s rodinou, přítele Míša stále nemá. "Kdyby mě někdo chtěl pozvat na večeři, klidně může. Mám ráda jídlo, tak se toho vůbec nebojte," vyzvala s úsměvem potenciální nápadníky herečka, u níž evidentně láska prochází žaludkem. ■