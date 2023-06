Měla to být „nejprovokativnější“ plavková kampaň. Fanoušci si ale z Kim Kardashian ve velkém utahují

Kim Kardashian Profimedia.cz

Kim Kardashian (42) jako by se v poslední době předháněla s novou ženou exmanžela Kanyeho Westa (46) v tom, kdo bude mít na sobě něco divnějšího. Podnikatelka se ukázala v nové kampani, kterou chtěla šokovat, většina fanoušků její počínání ovšem přijala velmi vlažně a spíš se smíchem.

Zdá se, že nová manželka Kanyeho Westa Bianca Censori v provokaci nad Kim Kardashian jasně vede. Rozruch vzbudil její model sestávající jen z lepících pásek i oblek, ve kterém vypadala jako kondom.

Kim Kardashian se také rozhodla pro neobvyklý kousek, když se nechala vyfotit v plavkách z umělé kůže a s naolejovaným tělem. V tiskové zprávě označila Kimina vlastní firma novou kampaň jako nejprovokativnější ve své historii. Fanoušci ovšem reklamu jako provokativní příliš nevzali a spíš se diví tomu, proč vypadá zrovna takhle.

„Co je to za nízkonákladovou reklamu? ptá se jeden ze sledujících slavné podnikatelky. „Co to v tom dětském olejíčku vlastně propaguje?" přidává se jiný. „Jo, protože takhle rád ležím na sluníčku v kožených botách,“ utahuje si další z Kiminých vysokých kozaček. Dalším lidem vadí například to, že plavky mají být „kožené,“ i když jde pouze o imitaci, a také poukazují na zdravotní stránku věci. „Ahoj kvasinková infekce způsobená nošením kožených plavek,“ píše jeden ze sledujících. Zdá se, že kampaň, kterou nafotil častý spolupracovník firmy Steven Klein, lidi zkrátka příliš nezaujala a je otázkou, jak se budou plavky, které vyjdou zhruba na dva tisíce korun, vůbec prodávat. ■