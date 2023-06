Hudebníci a držitelé Oscara po deseti letech ohlásili velký comeback. V klipu odhalili své soukromí a fanoušci šílí

Markéta Irglová a Glen Hansard Foto: archiv M.Irglové

Je tomu 15 let, co Markéta Irglová a Glen Hansard získali Oscara za hudbu ke snímku Once. Ihned si získali miliony fanoušků po celém světě. Těm se aktuálně splnil velký sen. Po deseti letech se totiž dočkali od tohoto dua hudební novinky.

„Tady to je. Náš první singl za více než deset let,“ napsala zpěvačka a skladatelka na sociální síti. K tomu uvedla, o čem jejich nová skladba s názvem The Answer Is Yes (Odpověď je ano) je. „Sni, jako bys měl žít věčně. Žij, jako bys dnes měl zemřít. Citát Jamese Deana, který jsme si vypůjčili pro tuto píseň, protože se to hodilo. K tomu jsme přidali – Nedělej si s tím příliš velké starosti, nebojte se říct ano.“

Hudebníci tak vycházejí se svých osobních zkušeností a životní cesty. „Kéž bychom vždycky říkali ano, a to z celého srdce. Ať už jde o velké nebo malé věci. Dělejme si méně starostí a více si důvěřujme. Věřme, že vše nakonec vždy dobře dopadne,“ doplnila k videu, kterým nechala nahlédnout i do svého soukromí.

Nový singl ohromil posluchače tak, že Markétu na sociální síti zahrnuli chválou a poděkováním, že jim konečně ukončila desetileté čekání. „Děkujeme všem za pozitivní a láskyplnou zpětnou vazbu na naši novou píseň. Vždy jste byli publikem snů, tak loajální a velkorysí. Děkujeme, že jste s námi po celou tu dobu,“ vzkázala rodačka z Valašského Meziříčí, která žije s manželem a třemi dětmi na Islandu. ■