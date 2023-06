„Z tebe se stává strašná kráva.“ Členka skupiny Holki zavzpomínala, co všechno slyšela od rodiny v dobách největší slávy

Radana Labajová Herminapress

Není tak divu, že v dobách největší slávy dámy zažívaly velký tlak. Radana Labajová, tedy zrzavá členka skupiny, si dokonce kdysi v rodině vyslechla krutou pravdu ohledně toho, jestli jí stoupá sláva do hlavy, ačkoliv ona sama si to nikdy nemyslela. „Třeba můj bratranec by mi to nevěřil. Ten se jednou přede mě postavil a řekl: Z tebe se stává strašná kráva. A mně to bylo líto, protože já ho měla ráda. Pár jemných upozornění z rodiny jsem dostala,“ zavzpomínala zpěvačka v show 7 pádů Honzy Dědka.

Ostatní dvě členky Kateřina Brzobohatá a Nikola Šobichová takovou ledovou sprchu od příbuzného nikdy nedostaly. „My jsme to s Nikolou asi ustály líp. Radana byla taková potížistka. Někdo to být musel. Lunetici měli Kociána, my jsme měli Radanu, smála se Katka. „Já bych to takhle nesrovnávala,“ reagovala ihned Radana.

A jak členky vnímají možný comeback ve čtyřech, který by si přál nejeden z fanoušků? O tom prý nemůže být ani řeč. „Určitě ne, ale my máme normální vztah, není tady žádná zášť z naší strany,“ svěřila se Kateřina nedávno Super.cz. ■