Konečně promluvila o lásce: Anička Slováčková přiznala, že má přítele

Jak už se stalo každoroční tradicí, i letos fotila Anna Slováčková (27) snímek do kalendáře soutěže Anděl mezi zdravotníky. V resortu Studánka se tentokrát převtělila do role záchranářky. "Konečně jsem zkusila něco jiného než sestřičku," usmívala se. V našem rozhovoru jsme pak probrali leccos, včetně dovolené. A Anička prozradila, že na ni pojede se svým klukem. O tom, že nějakého má, promluvila po letech poprvé.

Kvůli své nemoci strávila zpěvačka ve zdravotnických zařízeních dost času, takže bylo relevantní zdravotníky pochválit. "Obdivuju všechny, kteří zachraňují lidské životy. Sanitku jsem několikrát volala, bojovalo se o minuty, vždycky přijeli hrozně rychle, záchrana se podařila a všechno dobře dopadlo," vyprávěla. "Někdy člověk třeba narazí na personál, který vstane levou nohou, ale komu se to nestane? Věřím, že i pacienti mohou být pěkně nepříjemní. Každé povolání má své," míní Slováčková.

Sama se ve své profesi snaží na diváky nepříjemná nebýt, i kdyby se probudila v té nejhorší náladě. "Musím být příjemná za každých okolností, i když nemám svůj den. Nemůžu si to dovolit. Nepříjemná bývám až ve chvíli, kdy nemají slušné vychování, chovají se špatně ke kapele nebo kolegům. Ale většinu se usmívám, kývu hlavou s tím, že nemusejí říkat prosím, děkuji nebo na shledanou," připustila.

V poslední době vyloudí Aničce úsměv na tváři její nový přírůstek do rodiny. Milovnice koček si totiž pořídila pejska z Dočasky. "Mám půlroční štěňátko, je úplně skvělé. Jmenuje se Jindřiška, je to miláček, snažím se ji všude brát. Sem jsem ji tedy nebrala, má doma hlídání. Je to taková příprava na dítě," vyprávěla.

Se svojí psí společnicí se chystá i na dovolenou k moři. A s kým se tam chystá? "Jedu tam s partou kamarádů a s klukem," po letech přiznala, že se v jejím životě objevila láska. Možná i proto mluvila i o zmíněné přípravě na dítě. Na kameru už nám podrobnosti neprozradila, později ale svěřila, že přítele už má nějaký čas. ■